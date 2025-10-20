De Laurentiis e il retroscena MLS: “Avevo pensato a tre squadre”

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 20 Ottobre 2025 · Aggiornato il 20 Ottobre 2025

Il retroscena di De Laurentiis negli Stati Uniti

Tentazione americana per Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli, premiato a Washington durante il NIAF/De Laurentiis Film Prize, ha svelato un curioso retroscena: quindici anni fa valutò seriamente l’idea di investire nel calcio statunitense. L’imprenditore romano pensò addirittura di fondare tre squadre in MLS, localizzate a Las Vegas, Detroit e Philadelphia.

Il motivo del mancato investimento

Alla base della rinuncia, come spiegato da De Laurentiis, ci furono le condizioni economiche e regolamentari del campionato americano. Il contributo d’ingresso, pari a circa 300 milioni di dollari, fu ritenuto troppo oneroso, mentre la struttura della lega, priva di retrocessioni e con obblighi di prestito dei giocatori ad altri club, non lo convinse. “Era un’idea intelligente per chi l’aveva inventata, ma non per chi voleva partecipare”, ha dichiarato il patron azzurro.

Lo sguardo alle riforme del calcio europeo

Non solo retroscena americani. De Laurentiis ha ribadito le sue idee sulla necessità di una riforma del calcio europeo e del movimento italiano. A suo avviso, serve ripensare il format del campionato e aggiornare le regole del gioco, guardando al futuro senza timori.

Con due scudetti conquistati negli ultimi tre anni, il presidente del Napoli continua a immaginare scenari innovativi, mantenendo la sua vocazione di dirigente fuori dagli schemi e sempre proiettato verso nuove sfide.

