De Laurentiis attacca le Nazionali per gli infortuni al Napoli

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 15 Novembre 2025 · Aggiornato il 15 Novembre 2025

LE ACCUSE DI AURELIO DE LAURENTIIS

La posizione di Aurelio De Laurentiis diventa centrale dopo gli stop di Amir Rrahmani e André-Frank Zambo Anguissa, rientrati in condizioni precarie dagli impegni internazionali. Il presidente del Napoli – in video collegamento a ‘Motore Italia, edizione America’s Cup’ – denuncia un sistema che, a suo avviso, non protegge le società, costrette a subire gli effetti di un calendario sempre più denso. Ritiene che le competizioni per Nazionali influiscano in modo negativo sulla continuità della stagione 2025-26 e penalizzino chi investe quotidianamente sui giocatori.

LA RICHIESTA DI TUTELE PER I CLUB

De Laurentiis sostiene la necessità di ridurre il numero delle partite e rivedere il calendario globale. Propone una finestra di mercato straordinaria quando un giocatore si infortuna con la propria Nazionale, così da permettere ai club di correre ai ripari. Secondo lui, chi sostiene gli stipendi degli atleti dovrebbe avere voce in capitolo sulle convocazioni. L’obiettivo è ristabilire equilibrio tra esigenze sportive e tutela dei patrimoni tecnici.

IL PENSIERO SU GATTUSO E LA NAZIONALE

Il presidente esprime anche fiducia verso Gennaro Gattuso, attuale commissario tecnico. Ricorda il successo in Coppa Italia ottenuto insieme al Napoli e sottolinea la determinazione del tecnico. È convinto che la squadra possa centrare la qualificazione al Mondiale, forte dell’esperienza e del carattere che contraddistinguono l’allenatore.

LEGGI ANCHE: