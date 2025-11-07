De Laurentiis attacca: “Il Maradona è un semi-cesso”

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 7 Novembre 2025 · Aggiornato il 7 Novembre 2025

De Laurentiis senza filtri sullo stadio Maradona: “Servono stadi moderni”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha acceso il dibattito sulle infrastrutture del calcio italiano. Intervenuto al Football Business Forum della SDA Bocconi, il patron azzurro ha definito lo stadio Diego Armando Maradona “un semi-cesso”, denunciando il degrado dell’impianto e la burocrazia che ostacola i club.

«Il PSG paga quanto noi per l’impianto, ma guadagna cento milioni l’anno. Noi lo abbiamo solo per tre giorni a settimana, con una pista d’atletica e un fossato che allontanano il pubblico», ha dichiarato.

Il confronto con il modello inglese

De Laurentiis ha indicato come esempio virtuoso l’Emirates Stadium dell’Arsenal, costruito con il supporto del Comune di Londra. «Con permessi intelligenti hanno potuto finanziare lo stadio con le abitazioni intorno. In Italia la legge è troppo rigida: serve flessibilità per garantire un equilibrio economico sostenibile».

Critiche alle istituzioni e visione del futuro

Il numero uno del Napoli ha accusato le autorità di essere “i più grandi nemici del calcio”, ostacolando progetti e investimenti. Ha chiesto “una leadership capace di accelerare i processi” e una riforma che liberi i club dall’immobilismo istituzionale.

Infine, ha lanciato un monito: «Se non modernizziamo gli stadi e i campionati, resteranno solo Inter, Milan, Juve, Napoli e Roma. Ma senza una base solida, tutto il sistema crollerà».

