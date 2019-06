De Gea e il suo futuro incerto a Old Trafford, il PSG fa sul serio

INDECISIONE SUL FUTURO – E’ ancora da definire il futuro del portiere spagnolo del Manchester United, David De Gea. Il finale di stagione dell’ex estremo difensore dell’Atletico Madrid è stato disastroso, tanto che Luis Enrique gli ha negato il posto da titolare in nazionale contro le Isole Faroe, dando spazio a Kepa del Chelsea. Non è ancora chiaro se lo United voglia rinnovargli il contratto oppure no. Come ricorda AS, il portiere non ha nessuna fretta di lasciare Old Trafford dato che li è un intoccabile. Le sue prestazioni in questa stagione sono state eccellenti ma il finale di stagione con ben quattro partita da incubo, hanno lasciato degli interrogativi. Infatti, i Red Devils stanno seguendo Donnarumma del Milan in caso di addio dello spagnolo.

IL PSG MONITORA LA SITUAZIONE – Secondo le ultime indiscrezioni, il PSG avrebbe offerto 22 milioni di euro circa al Manchester United per portare a Parigi De Gea, che è in scadenza di contratto con i Red Devils nel 2020. Un prezzo bassissimo per un portiere considerato tra i migliori al mondo, ma con un solo anno di contratto. L’abbandono di Buffon ha indotto la dirigenza francese a puntare su un portiere di qualità assoluta come De Gea, desideroso di rilanciarsi dopo un 2018/19 non proprio esaltante. Il PSG è in una situazione complicata dato che molti calciatori sembrano sul punto di partenza. Neymar e Mbappe su tutti. Ciò suona come un campanello d’allarme per De Gea ma anche la situazione allo United, non pare delle migliori. Il club inglese potrebbe cedere giocatori di rilievo come Pogba o Lukaku nei prossimi giorni.