De Bruyne rassicura il Napoli: TAC imminente e recupero positivo

Il riconoscimento in Belgio e le parole sul presente

Giornata speciale per Kevin De Bruyne, celebrato con l’ingresso nella Hall of Fame del calcio belga durante la 72ª cerimonia della Scarpa d’Oro belga a Middelkerke. Un premio che il centrocampista del Napoli accoglie con lucidità: “È un po’ strano essere premiato mentre sono ancora in attività, ma è speciale essere accostato a grandi nomi del nostro calcio”.

Infortunio e recupero: messaggio rassicurante

Il tema centrale resta però la condizione fisica. De Bruyne non nasconde nulla e sceglie la chiarezza: “La riabilitazione sta procedendo molto bene. Oggi farò una TAC e spero di poter ricominciare a correre presto”. Un passaggio che tranquillizza il Napoli, alle prese con una fase delicata della stagione. “L’operazione era necessaria, ora sono completamente concentrato sul recupero e sono contento di come stanno andando le cose”.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Mondiale nel mirino con il Belgio

Lo sguardo va anche all’estate e alla Coppa del Mondo tra Stati Uniti, Canada e Messico. “Spero di essere al top per il Mondiale. È difficile fare previsioni, ma quando arrivi lì vuoi vincere ogni partita. Pensiamo solo a prepararci bene come squadra”.

Napoli, futuro e motivazioni

Infine, una frase che pesa più di molte analisi di mercato: “A Napoli sto bene. Voglio ancora mettermi alla prova e scoprire i miei limiti”. Un segnale netto di coinvolgimento e continuità, che rafforza il legame tra De Bruyne, il Napoli e un progetto che guarda avanti con ambizione.