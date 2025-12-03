 Salta al contenuto

De Bruyne, Benatia svela: “Prima di Napoli era vicino al Marsiglia”

Samuele Zarlenga

Medhi Benatia, direttore sportivo del Marsiglia, tramite un’intervista rilasciata ad “After Foot” su RMC Sport, ha rivelato un clamoroso retroscena di mercato: Kevin De Bruyne, attuale centrocampista del Napoli, è stato vicino all’OM la scorsa estate prima di approdare in Italia. Di seguito le sue parole.

BENATIA: “CI ABBIAMO PROVATO PER DE BRUYNE, MA ERA GIÀ AVANTI CON IL NAPOLI”

DE BRUYNE-MARSIGLIA – Ci ho provato, ma era già molto avanti con il Napoli. Non è che volessi a tutti i costi prendere De Bruyne, ma volevo incontrarlo, volevo parlare con lui e capire un po’ come si sentiva. Era libero, ma questo non significa gratis. Conosciamo i giocatori liberi… Su De Bruyne mi sono detto: ‘Potrebbe davvero funzionare con l’allenatore'”.

FOFANA E GRIEZMANN – “Ho tentato due o tre colpi così. Ci ho provato anche con Wesley Fofana del Chelsea, che è marsigliese. Ho pensato: ‘Ha avuto parecchi infortuni, ma il contesto marsigliese, casa sua… Potrebbe andare bene?’. Tentativo per Griezmann? No, perché sapevo che avrebbe rinnovato. Era o Stati Uniti o rinnovo, ma erano stipendi che non possiamo permetterci”.

 

