De Bruyne, Benatia svela: “Prima di Napoli era vicino al Marsiglia”
Medhi Benatia, direttore sportivo del Marsiglia, tramite un’intervista rilasciata ad “After Foot” su RMC Sport, ha rivelato un clamoroso retroscena di mercato: Kevin De Bruyne, attuale centrocampista del Napoli, è stato vicino all’OM la scorsa estate prima di approdare in Italia. Di seguito le sue parole.
BENATIA: “CI ABBIAMO PROVATO PER DE BRUYNE, MA ERA GIÀ AVANTI CON IL NAPOLI”
DE BRUYNE-MARSIGLIA – “Ci ho provato, ma era già molto avanti con il Napoli. Non è che volessi a tutti i costi prendere De Bruyne, ma volevo incontrarlo, volevo parlare con lui e capire un po’ come si sentiva. Era libero, ma questo non significa gratis. Conosciamo i giocatori liberi… Su De Bruyne mi sono detto: ‘Potrebbe davvero funzionare con l’allenatore'”.
FOFANA E GRIEZMANN – “Ho tentato due o tre colpi così. Ci ho provato anche con Wesley Fofana del Chelsea, che è marsigliese. Ho pensato: ‘Ha avuto parecchi infortuni, ma il contesto marsigliese, casa sua… Potrebbe andare bene?’. Tentativo per Griezmann? No, perché sapevo che avrebbe rinnovato. Era o Stati Uniti o rinnovo, ma erano stipendi che non possiamo permetterci”.
