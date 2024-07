Davide Nicola, tecnico svincolatosi dopo l’esperienza a Empoli, avrebbe trovato l’accordo con il Cagliari in vista della prossima stagione

Un Maestro salvezza a Cagliari. Davide Nicola, tecnico che è riuscito nell’intento di far registrare all’Empoli il mantenimento della massima categoria per il quarto anno consecutivo proprio all’ultimo respiro, in virtù della rete siglata da Niang nel match decisivo del Castellani, contro la Roma di De Rossi, sarebbe in procinto di iniziare una nuova avventura in Sardegna, laddove dovrà raccogliere la pesante eredità lasciata da Claudio Ranieri. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, risolte le ultime pendenze con il club toscano al rientro delle vacanze, con il tecnico che avrebbe rinunciato agli emolumenti in essere dopo gli accordi pattuiti a gennaio con il Presidente empolese, Corsi, l’ex centrocampista sarebbe pronto per firmare con i rossoblù.

L’accordo con la società di proprietà di Giulini dovrebbe essere ufficializzato già nel corso della serata, su base triennale, per permettere all’allenatore di raggiungere il resto della squadra già nel ritiro di lunedì 8 luglio, quando la stagione dei sardi prenderà ufficialmente il via. A questo punto, stabilita la guida tecnica con la quale affrontare un progetto tutto nuovo, ma con le medesime finalità di quello appena concluso, il Cagliari potrà proiettarsi sul mercato per rendere più competitiva la rosa a disposizione di un tecnico dalle grandi capacità come Nicola. Dal canto suo, l’Empoli ha già voltato pagina annunciando l’ingaggio di Roberto D’Aversa, allenatore che riprende dalla controversa esperienza vissuta a Lecce.

