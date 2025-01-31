Davide Calabria nel mirino dell’Ajax: possibile addio al Milan?

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 31 Gennaio 2025 · Aggiornato il 1 Febbraio 2025

L’Ajax segue con attenzione la situazione di Calabria

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Ajax sta monitorando con interesse la posizione di Davide Calabria. Al momento non si registra un affondo concreto da parte del club olandese, ma il nome del terzino destro è stato accostato alla squadra di Francesco Farioli, alla ricerca di un sostituto dopo la cessione di Devyne Rensch alla Roma.

Calabria fuori dai piani del Milan

L’attuale capitano del Milan non rientra più nelle rotazioni di Sergio Conceicao e il suo contratto è vicino alla scadenza. La dirigenza rossonera sarebbe disposta a lasciarlo partire già a gennaio per evitare di perderlo a parametro zero in estate. Davide Calabria, sette presenze con la Nazionale italiana, potrebbe dunque valutare un’uscita anticipata per trovare maggiore continuità in campo.

Anche il Bologna osserva la situazione

Oltre all’Ajax, anche il Bologna segue da vicino l’evolversi della vicenda. Il club rossoblù, alla ricerca di rinforzi per la corsia destra, potrebbe tentare un assalto nelle prossime settimane. Al momento, però, non sono ancora arrivate offerte ufficiali per il terzino classe ’96, che valuterà con attenzione le opportunità prima di prendere una decisione definitiva.

L’Ajax, forte dell’esperienza maturata da Davide Calabria in competizioni internazionali, potrebbe rappresentare un’opzione stimolante per il giocatore, mentre il Bologna gli garantirebbe la possibilità di restare in Serie A. Il futuro del difensore resta dunque aperto, con l’ultima parola che spetterà al diretto interessato e al Milan, che dovrà decidere se cedere il proprio capitano già in inverno o lasciarlo partire a parametro zero a fine stagione.

