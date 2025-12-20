Davide Ancelotti, futuro aperto: Real Madrid e Fiorentina in corsa

Fine dell’esperienza al Botafogo

L’avventura di Davide Ancelotti al Botafogo si è chiusa dopo appena cinque mesi. Un epilogo inatteso, arrivato nonostante il sesto posto finale e la qualificazione ai preliminari di Copa Libertadores. Le frizioni con la dirigenza del Fogão hanno però portato alla rottura, aprendo ufficialmente il dossier sul futuro del tecnico di Parma, figlio del commissario tecnico del Brasile Carlo Ancelotti.

Suggestione Real Madrid

Secondo il quotidiano As, in Spagna prende corpo l’ipotesi Real Madrid. Sarebbe un ritorno in un ambiente già conosciuto, dopo l’esperienza nello staff di Carlo Ancelotti ai tempi dei Blancos. L’idea nasce dai dubbi sulla continuità di Xabi Alonso, ancora alla ricerca della giusta alchimia con Mbappé e compagni. Tra le alternative interne come Álvaro Arbeloa e Santiago Solari, la candidatura di Davide Ancelotti viene considerata credibile.

Ipotesi Fiorentina e crisi viola

Non meno intrigante la pista Fiorentina. La Viola vive una stagione complicatissima, ultima in Serie A e costretta ai playoff di Conference League. L’esonero di Stefano Pioli non ha prodotto la svolta attesa e anche Paolo Vanoli è ora sotto esame. In caso di nuovo ribaltone, il profilo di Ancelotti è entrato nella lista, con il richiamo di un ritorno in Italia dopo l’esperienza al Napoli.

Le altre opzioni internazionali

Restano aperte anche altre strade. As segnala l’interesse della Real Sociedad dopo l’esonero di Sergio Francisco, oltre ai sondaggi di Atlético Nacional e América. Sullo sfondo, l’ipotesi Nazionale brasiliana in vista dei Mondiali 2026, nello staff del padre. Il futuro di Davide Ancelotti è tutto da scrivere.