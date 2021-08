Non è tramontata l’ipotesi Darwin Nunez per l’Inter. Secondo quanto raccolto in esclusiva da EuropaCalcio.it, l’entourage del calciatore uruguayano resterà in Europa fino al prossimo giovedì 26 agosto.

Proseguono, quindi, i contatti con la dirigenza nerazzurra; più defilato il Brighton che era arrivato ad offrire ben 35 milioni di euro per Nunez.

Tornato in campo lo scorso 21 agosto dopo un infortunio al ginocchio, non è da escludere che almeno fino a gennaio Darwin Nunez resterà al Benfica, a meno che non si concretizzi un’opportunità irrinunciabile per tutte le parti in causa.

