Daniel Maldini verso l’addio all’Atalanta: Torino in pole per gennaio

SITUAZIONE MALDINI ALL’ATALANTA

La stagione di Daniel Maldini con l’Atalanta non ha trovato lo spazio che molti immaginavano. Finora il fantasista ha raccolto appena 187 minuti in Serie A e 45 in Champions League, un dato che apre scenari concreti in vista del mercato di gennaio. Secondo Tuttosport, l’ipotesi di un trasferimento è più viva che mai e ha già attirato l’attenzione di diversi club italiani.

TORINO PRONTO A INSISTERE

Il Torino ha rinnovato il suo interesse per Maldini, dopo averlo seguito anche nelle passate stagioni. La formula preferita resta il prestito con diritto di riscatto, soluzione spesso adottata dal club granata per profili da valorizzare. La possibilità di un maggiore minutaggio rende l’offerta particolarmente interessante per il giocatore.

LA FIORENTINA OSSERVA, MA PRIORITÀ ALTROVE

Anche la Fiorentina monitora la situazione. Il club viola apprezza le qualità tecniche di Daniel Maldini, ma l’attuale posizione in classifica spinge la dirigenza a valutare prima un intervento in difesa. L’inserimento del fantasista resta quindi un’opzione possibile, ma non immediata.

LAZIO PIÙ DISTANTE MA PRESENTE

Sul fondo c’è la Lazio, che avrebbe sondato il terreno senza trovare però un consenso condiviso all’interno della società. La pista rimane meno calda rispetto alle altre, ma non del tutto esclusa.

GENNAIO DECISIVO PER IL GIOCATORE

Lo scenario è aperto. Con pochi minuti e un futuro incerto a Bergamo, Maldini valuta le alternative. Le prossime settimane definiranno la destinazione più adatta per rilanciare la sua stagione.

