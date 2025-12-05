Daniel Maldini verso l’addio all’Atalanta: Torino in pole per gennaio
SITUAZIONE MALDINI ALL’ATALANTA
La stagione di Daniel Maldini con l’Atalanta non ha trovato lo spazio che molti immaginavano. Finora il fantasista ha raccolto appena 187 minuti in Serie A e 45 in Champions League, un dato che apre scenari concreti in vista del mercato di gennaio. Secondo Tuttosport, l’ipotesi di un trasferimento è più viva che mai e ha già attirato l’attenzione di diversi club italiani.
TORINO PRONTO A INSISTERE
Il Torino ha rinnovato il suo interesse per Maldini, dopo averlo seguito anche nelle passate stagioni. La formula preferita resta il prestito con diritto di riscatto, soluzione spesso adottata dal club granata per profili da valorizzare. La possibilità di un maggiore minutaggio rende l’offerta particolarmente interessante per il giocatore.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i migliori siti scommesse calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
LA FIORENTINA OSSERVA, MA PRIORITÀ ALTROVE
Anche la Fiorentina monitora la situazione. Il club viola apprezza le qualità tecniche di Daniel Maldini, ma l’attuale posizione in classifica spinge la dirigenza a valutare prima un intervento in difesa. L’inserimento del fantasista resta quindi un’opzione possibile, ma non immediata.
LAZIO PIÙ DISTANTE MA PRESENTE
Sul fondo c’è la Lazio, che avrebbe sondato il terreno senza trovare però un consenso condiviso all’interno della società. La pista rimane meno calda rispetto alle altre, ma non del tutto esclusa.
GENNAIO DECISIVO PER IL GIOCATORE
Lo scenario è aperto. Con pochi minuti e un futuro incerto a Bergamo, Maldini valuta le alternative. Le prossime settimane definiranno la destinazione più adatta per rilanciare la sua stagione.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League