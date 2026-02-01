Damas FC, assalto a Luvumbo: Arabia a un passo per l’angolano

Zito Luvumbo, attaccate del Cagliari e della Nazionale angolana, sarebbe a un passo dal trasferimento al Damas FC, in Arabia Saudita

LUVUMBO DAMAS FC – Una cosa ormai è certa: l’immediato futuro di Zito Luvumbo appare lontanissimo dal Cagliari. E a giudicare dalle ultime vicissitudini del mercato, anche dalla Serie A. Malgrado il forte interesse del Parma, con il club ducale che sembrava pronto a staccare definitivamente la concorrenza per rilevare il cartellino dell’attaccante angolano, il classe 2002 sembra a un passo dall’Arabia Saudita. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, infatti, il ventitreenne potrebbe presto firmare un nuovo accordo pluriennale con il Damas FC, club arabo appartenente alla Saudi Pro League. Gli ultimi colloqui tra le due dirigenze starebbero portando a un’intesa definitiva che porterebbe Luvumbo lontano dall’Italia ben cinque anni dopo averla incontrata sulla strada della propria carriera.

Per un calciatore pronto a lasciare il Bel Paese, ce ne sarebbe un altro pronto a ritrovarlo. Gabriel Strefezza, infatti, ex esterno della Spal, avrebbe raggiunto un accordo di massima con il Parma e sarebbe pronto a lasciare la Grecia e l’Olympiakos. Le valutazioni tecniche alla base del club crociato avrebbero condotto a prediligere la pista di mercato che porta al brasiliano, ormai nettamente favorito per l’arrivo in Emilia rispetto lo stesso attaccante del Cagliari. Il naufragio della trattativa con la proprietà parmense costituirebbe un assist di mercato che il Damas FC appare pronto a sfruttare entro la fine della sessione invernale.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Del resto, l’angolano non rappresenta una prima scelta nello scacchiere di Mister Pisacane e la squadra sembra poter sopperire all’eventuale cessione del classe 2002. I sardi sono reduci da tre vittorie consecutive contro Juventus, Fiorentina e Verona, partite nelle quali hanno segnato ben 7 reti con altri interpreti della rosa a disposizione del tecnico. Ulteriori indizi, questi, che allontano sempre di più Luvumbo dal Cagliari.