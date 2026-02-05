Dalpiaz e Idrissi, il Milan vara la linea verde: i due colpi per la Prima

Magnus Dalpiaz e Yahya Idrissi, entrambi classe 2007, rappresentano gli ultimi due colpi del Milan del mercato invernale: obiettivo Prima

DALPIAZ IDRISSI MILAN PRIMA – Anno 2007: dolci ricordi per i tifosi del Milan. L’ultima Champions League conquistata ad Atene, nella gloriosa cavalcata che condusse alla rivincita contro il Liverpoool e l’ultimo rossonero a vincere un Pallone d’Oro: Ricardo Kakà. Diciannove anni fa, il Diavolo si prese la scena per l’ultima volta in ambito europeo. Sono passati diciannove anni e il chiaro intento è quello di tornare ad assaporare il dolce gusto della vittoria. Per riuscirci, il club rossonero dovrà allestire una squadra sempre più competitiva e tutto, inevitabilmente, passa dalla sistematica qualificazione alla massima competizione europea.

Ma il 2007 è anche l’anno di nascita di due calciatori i cui cognomi, al momento, potrebbero non dire molto al popolo rossonero, ma potrebbero farlo in futuro. Il Milan, infatti, si è assicurato due assoluti talenti nella sessione di mercato appena conclusa. Il Diavolo ha anticipato la concorrenza assicurandosi i diciannovenni Yahya Idrissi e Magnus Dalpiaz, il cui cammino rossonero partirà da Milan Futuro, in Serie D, ma le prospettive sono ben altre.

Idrissi e Dalpiaz, il Milan attinge dalle big europee

Il club rossonero ha varato la nuova linea verde attingendo da squadre d’élite come Bayern Monaco e Chelsea, a caccia di talenti il cui destino sarà quello di calcare i palcoscenici con la Prima Squadra. Idrissi è un trequartista marocchino, brevilineo, tutto imprevedibilità e fantasia tipica di chi vuole incidere negli ultimi trenta metri di campo. Dalpiaz, invece, figlio d’arte, è un austriaco che si è già messo in mossa per le scorribande sulla fascia con la maglia della Seconda Squadra del Bayern Monaco.

I 185 centimetri d’altezza gli consentono di agire anche centrale e le sue qualità non sono passate inosservate agli occhi di Kompany, tecnico del Bayern ed esperto in tema di fase difensiva già da calciatore. Idrissi e Dalpiaz rappresentano due operazioni improntate al Futuro, ma non solo nelle categorie minori: il progetto è quello di renderli due assoluti protagonisti del Milan che verrà. Magari, per rivivere quelle dolci notti europee che mancano dal 2007. Anno ponte tra glorioso passato e futuro da costruire.