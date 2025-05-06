Dall’Olanda: Udinese, il PSV Eindhoven pensa a Ehizibue
UDINESE PSV EINDHOVEN EHIZIBUE – All’Udinese dall’estate 2022, potrebbe essere lontano dal Friuli il futuro di Kingsley Ehizibue, terzino destro olandese di 29 anni e che in questa stagione ha collezionato 32 presenze e 1 assist tra campionato e Coppa Italia.
Come riferisce Eindhovens Dagblad, il giocatore sarebbe finito nel mirino del PSV Eindhoven, vale a dire uno dei principali club di Eredivisie, il massimo campionato dell’Olanda.
UDINESE EHIZIBUE PSV
UDINESE PSV EINDHOVEN EHIZIBUE – Il calciatore potrebbe essere attratto dalla possibilità di tornare in patria, e se Rui Modesto dovesse proseguire con queste belle prestazioni, la cessione di Ehizibue non sarebbe impossibile.
