Dall’Inghilterra: Napoli, Beto è un obiettivo. Lindstrom la chiave
NAPOLI BETO LINDSTROM – Dopo due stagioni molto positive all’Udinese, nell’estate 2023 Beto si è trasferito all’Everton. Dove non è però riuscito a ripetere le performance mostrate in Friuli: appena 7 gol in 45 presenze.
La sfida scudetto è alle porte! Abbiamo preparato un pronostico Roma - Napoli con i migliori pronostici e le quote a confronto: non farti trovare impreparato per il Derby del Sole.
Per questo motivo, il suo futuro potrebbe essere lontano da Liverpool. E secondo quanto riferisce Football Insider, il Napoli starebbe pensando proprio a lui per la prossima estate.
NAPOLI BETO LINDSTROM – Un importante fattore per la trattativa potrebbe essere l’inserimento di Jesper Lindstrom, ala danese che i partenopei hanno ceduto alcuni mesi fa proprio all’Everton con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a 22 milioni di euro.
