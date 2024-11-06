 Salta al contenuto

Dall’Inghilterra: Napoli, Beto è un obiettivo. Lindstrom la chiave

NAPOLI BETO LINDSTROM – Dopo due stagioni molto positive all’Udinese, nell’estate 2023 Beto si è trasferito all’Everton. Dove non è però riuscito a ripetere le performance mostrate in Friuli: appena 7 gol in 45 presenze.

Per questo motivo, il suo futuro potrebbe essere lontano da Liverpool. E secondo quanto riferisce Football Insider, il Napoli starebbe pensando proprio a lui per la prossima estate.

NAPOLI BETO LINDSTROM – Un importante fattore per la trattativa potrebbe essere l’inserimento di Jesper Lindstrom, ala danese che i partenopei hanno ceduto alcuni mesi fa proprio all’Everton con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a 22 milioni di euro.

 

