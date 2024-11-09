Dall’Inghilterra: Milan, obiettivo Lindelof a parametro zero
MILAN LINDELOF – In scadenza di contratto con il Manchester United, sarebbe sempre più probabile l’addio di Victor Lindelof ai red devils questa estate da svincolato.
E secondo quanto riferisce CaughtOffside, sull’esperto difensore svedese di 30 anni ci sarebbe il forte interesse da parte del Milan.
Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.
MILAN LINDELOF – I rossoneri potrebbero avviare le trattative con l’entourage del calciatore già in queste settimane, al fine di trovare l’accordo a gennaio e la successiva ufficialità a luglio.
Ti potrebbe interessare:
- Nuova giornata di Serie A, ecco i consigli per il Fantacalcio e pronostici
- Ufficiale, Arnault e Red Bull in sinergia per il Paris FC: il comunicato
- Paris Saint Germain, le ultime notizie sul rinnovo di Luis Enrique
- Empoli, Henderson: “Il gruppo è la nostra forza. Contro il Napoli…”
- Milan, Reijnders: “Scudetto? Possiamo lottare, stiamo capendo il mister”
- Juventus-Lazio, Motta: “Voglio la prestazione ma non per l’estetica. Douglas, Vlahovic…”
- Roma, CEO cercasi: in lista anche Alessandro Antonello, dell’Inter
- Roma, Paredes: “Io di nuovo al Boca? Non posso dire molto, ma…”
- Gravina: “In Italia il talento c’è ma non gioca. All’estero più opportunità”
- Loftus-Cheek e il Milan: “Avremo risultati migliori, Sarri il più influente”
- Lautaro al Pallone d’oro: “Sogno di vincere la Champions da capitano dell’Inter”