Dall’Inghilterra: Milan, obiettivo Lindelof a parametro zero

Raffaele Campo
Victor Lindelof

MILAN LINDELOF – In scadenza di contratto con il Manchester United, sarebbe sempre più probabile l’addio di Victor Lindelof ai red devils questa estate da svincolato.

E secondo quanto riferisce CaughtOffside, sull’esperto difensore svedese di 30 anni ci sarebbe il forte interesse da parte del Milan.

MILAN LINDELOF – I rossoneri potrebbero avviare le trattative con l’entourage del calciatore già in queste settimane, al fine di trovare l’accordo a gennaio e la successiva ufficialità a luglio.

 

