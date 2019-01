Dall’Inghilterra: Chelsea, pronti 50 milioni per Hysaj

Con il probabile addio di Zappacosta, i “blues” vogliono il terzino destro albanese, fedelissimo di Sarri

In Inghilterra sono sicuri: Elseid Hysaj, in rotta con il Napoli, sarà un nuovo giocatore del Chelsea. Stando a quanto riferisce “Evening Standard“, i londinesi, già per questa finestra di calciomercato, avrebbero pronta un’offerta di 50 milioni di euro, ossia il valore della clausola rescissoria presente nel contratto del terzino albanese.

Con il probabile addio di Zappacosta, che piace molto alla Lazio, il manager Sarri vorrebbe un nuovo giocatore in quel ruolo, ed Hysaj sarebbe il profilo perfetto, in quanto conosce benissimo il tecnico toscano, suo allenatore sia all’Empoli che al Napoli.

