Dall’Inghilterra: Atalanta, Lookman nel mirino del West Ham
ATALANTA LOOKMAN WEST HAM – Uno dei giocatori dell’Atalanta più seguiti in Europa è Ademola Lookman, alla terza stagione a Bergamo e sempre più protagonista assoluto nella squadra di Gasperini. Leggendaria poi la sua tripletta nella finale di Dublino di Europa League contro il Bayer Leverkusen.
Stando a quanto riferisce TEAMtalk, l’ala nigeriana sarebbe da molto tempo nel mirino del West Ham.
ATALANTA LOOKMAN WEST HAM – Già per gennaio sarebbe improbabile un serio tentativo, dal momento che i nerazzurri sono impegnati su più fronti. Ma in estate gli hammers potrebbero tentare l’affondo.
