Dall’Inghilterra: Al Hilal, all-in su Salah. E Ronaldo…

Raffaele Campo · Pubblicato il 9 Novembre 2024 · Aggiornato il 11 Agosto 2025

AL HILAL SALAH RONALDO – Con il sempre più certo addio di Neymar a fine stagione, l’Al-Hilal sarebbe alla ricerca di un giocatore dalle caratteristiche simili all’asso brasiliano.

Secondo quanto riferisce Givemesport.com, la dirigenza del club saudita avrebbe deciso di puntare dritto sull’esperto Mohamed Salah, al Liverpool dall’estate 2017 e ora in scadenza di contratto con i reds. A facilitare il tutto ci sarebbe l’ottimo rapporto tra lo stesso giocatore egiziano e Michael Emenalo, direttore sportivo del club.

AL HILAL SALAH RONALDO – Nei giorni scorsi si era parlato anche di un clamoroso tentativo per Cristiano Ronaldo, il cui contratto con l’Al-Nassr scade a giugno 2025. Ma tale pista non sarebbe concreta. La priorità dell’Al-Hilal si chiama Mohamed Salah.

