Dallinga verso l’addio? Ipswich offre, ma il Valencia è in pole

Il mercato del Bologna potrebbe registrare un importante movimento in attacco. Thijs Dallinga, centravanti olandese acquistato nel 2024 per 15 milioni di euro, è al centro di valutazioni per una possibile cessione in questa sessione invernale. La sua stagione, con appena un gol in Serie A, non ha convinto pienamente la dirigenza felsinea, che ha già individuato un potenziale sostituto.

Dalle ultime ore è emersa una concreta proposta dall’Ipswich Town, club di Championship inglese in lotta per la promozione in Premier League. Tuttavia, Dallinga avrebbe messo in stand-by l’offerta, non entusiasta all’idea di scendere in seconda serie inglese e in attesa di sviluppi più allettanti. La sua preferenza sembra orientarsi verso la Premier League o un campionato di primo piano come la Liga spagnola.

Il Valencia è l’opzione più calda, con un affare a catena

La destinazione più probabile per Dallinga è infatti il Valencia. Il club spagnolo, guidato da Carlos Corberán, cercherebbe il centravanti olandese con la formula di un prestito oneroso con opzione di riscatto. Questa operazione è legata a doppio filo con un altro affare che coinvolge il Bologna.

Per fare spazio a un nuovo attaccante, i rossoblù hanno puntato su Lucas Beltran, ex Fiorentina attualmente in prestito proprio al Valencia. La partenza di Dallinga verso il Mestalla potrebbe quindi sbloccare il ritorno in Italia di Beltran, un profilo già conosciuto dal tecnico Vincenzo Italiano dai tempi della panchina viola. L’argentino, più centravanti di manovra che finalizzatore puro, è visto come un elemento pronto a integrarsi immediatamente nel gioco del Bologna.

La decisione finale attesa a breve

Il Bologna resta comunque aperto a valutare offerte definitive per Dallinga, che ha un contratto fino al 2028. La dirigenza, con il DS Marco Di Vaio, ha già stimolato pubblicamente il giocatore a dare di più, ma ora la palla passa al mercato. Nei prossimi giorni si capirà se l’olandese accetterà la pista Ipswich, se volerà in Spagna per l’operazione a catena con Beltran, o se resterà a Bologna per riconquistare il suo posto.