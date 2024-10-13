Dall’Argentina: la Fiorentina segue Simon del River Plate
FIORENTINA SIMON RIVER PLATE – Anche se al momento non è attivo, la Fiorentina pensa ugualmente al mercato.
Secondo quanto riferisce il portale argentino El Crack Deportivo, i viola sarebbero sulle tracce di Santiago Simon, esterno offensivo del River Plate, club in cui è cresciuto calcisticamente.
SIMON RIVER PLATE – Il prezzo del giocatore classe 2002 ammonterebbe a circa 10 milioni di euro. Su di lui ci sarebbe anche la Lazio.
- UFFICIALE Manchester United, in difesa ecco de Ligt
