 Salta al contenuto

Dall’Argentina: la Fiorentina segue Simon del River Plate

Raffaele Campo

FIORENTINA SIMON RIVER PLATE – Anche se al momento non è attivo, la Fiorentina pensa ugualmente al mercato.

Secondo quanto riferisce il portale argentino El Crack Deportivo, i viola sarebbero sulle tracce di Santiago Simon, esterno offensivo del River Plate, club in cui è cresciuto calcisticamente.

SIMON RIVER PLATE – Il prezzo del giocatore classe 2002 ammonterebbe a circa 10 milioni di euro. Su di lui ci sarebbe anche la Lazio.

 

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE:

In tendenza

Notizie correlate