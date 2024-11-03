Dalla Turchia: Napoli, il Galatasaray ha pronti 50 milioni per Osimhen

Raffaele Campo · Pubblicato il 3 Novembre 2024

GALATASARAY OSIMHEN 50 MILIONI – Molto positivo è stato questo inizio di Victor Osimhen tra le fila del Galatasaray, con cui ha realizzato 4 gol e 4 assist in 7 presenze.

Secondo quanto riferisce il giornale turco Sözcü, il club di Istanbul sarebbe già pronto ad acquistare definitivamente il cartellino del bomber nigeriano, presentando a stretto giro una offerta al Napoli pari a 50 milioni di euro.

GALATASARAY OSIMHEN 50 MILIONI – Non è detto che i partenopei accettino tale proposta, ma il Galatasaray vorrebbe cercare di anticipare la concorrenza. Che in estate potrebbe arrivare dalla Premier League, dove Osimhen ha sempre sognato di giocare.

