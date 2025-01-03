Dalla Svezia: Lazio, occhi su Jansson del Rapid Vienna

Raffaele Campo · Pubblicato il 3 Gennaio 2025 · Aggiornato il 4 Gennaio 2025

LAZIO JANSSON RAPID VIENNA – La Lazio, artefice di un grande inizio di stagione, vuole rinforzare la rosa.

Secondo quanto riferisce il portale Expressen, i biancocelesti starebbero pensando a Isak Jansson, ala svedese nato nel 2002 e attualmente in forza al Rapid Vienna.

LAZIO JANSSON RAPID VIENNA – In questa prima parte di stagione, il giocatore ha realizzato 5 gol e 2 assist in 18 presenze. L’interesse dei capitolini sarebbe reale, da capire se l’affondo dovesse avvenire già a gennaio oppure per l’estate.

Nei mesi scorsi, il nome di Jansson era stato associato anche alla Fiorentina.

LEGGI ANCHE: