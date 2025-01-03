Dalla Svezia: Lazio, occhi su Jansson del Rapid Vienna
LAZIO JANSSON RAPID VIENNA – La Lazio, artefice di un grande inizio di stagione, vuole rinforzare la rosa.
Secondo quanto riferisce il portale Expressen, i biancocelesti starebbero pensando a Isak Jansson, ala svedese nato nel 2002 e attualmente in forza al Rapid Vienna.
LAZIO JANSSON RAPID VIENNA – In questa prima parte di stagione, il giocatore ha realizzato 5 gol e 2 assist in 18 presenze. L’interesse dei capitolini sarebbe reale, da capire se l’affondo dovesse avvenire già a gennaio oppure per l’estate.
Nei mesi scorsi, il nome di Jansson era stato associato anche alla Fiorentina.
LEGGI ANCHE:
- Mercato Milan, Davide Calabria verso la Juventus. La situazione
- Ntoi nel mirino del Venezia: futuro in Serie A per il talento greco?
- Salah-Liverpool: diritti d’immagine bloccano il rinnovo. PSG osserva
- Roma, Mancini: “Ranieri ha riportato serenità. Sui fischi…”
- Fiorentina, Martinez Quarta al River nelle prossime ore: la cifra
- Supercoppa italiana, Inter in finale: doppio Dumfries contro l’Atalanta. Gara e tutte le dichiarazioni
- Roma, Hummels: “Futuro? Deciderò in estate. Su Juric…”
- Tomori-Juve non s’ha da fare: L’inglese ora vuole rimanere al Milan
- Bologna, rimane accesa la pista Bertola: i dettagli
- Calciatori greci più costosi: Pavlidis guida, Tzimas e Tzolis brillano
- UFFICIALE Lazio, Akpa Akpro di nuovo in prestito al Monza