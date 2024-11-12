Dalla Spagna: Roma, il Real Madrid pensa a Hermoso
ROMA REAL MADRID HERMOSO – Sono già diversi i nomi di difensori accostati al Real Madrid, che deve trovare il sostituto di Eder Militao, infortunatosi sabato contro l’Osasuna e ai box fino al termine della stagione.
Secondo quanto riferisce Marca, i blancos starebbero pensando, tra i vari profili, anche a Mario Hermoso, 29 anni e da inizio settembre alla Roma.
ROMA REAL MADRID HERMOSO – L’esperienza nella Capitale non starebbe però andando secondo le aspettative, non sarebbe pertanto da escludere un addio anticipato. Due mesi fa, Hermoso aveva firmato con i giallorossi fino al 2026.
