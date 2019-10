Dalla Spagna: possibile scambio Suso-Isco tra Milan e Real

SUSO ISCO – Interessante indiscrezione di calciomercato riportata dal giornale spagnolo “Don Balon“; il Real Madrid e il Milan starebbero lavorando un clamoroso scambio, Suso ai “blancos” e Isco in rossonero.

Il presidente del club madrileno Florentino Perez sarebbe infatti interessato a portare a Madrid l’esterno offensivo del Milan l’erede ideale proprio di Isco, il quale – nonostante il tecnico Zinedine Zidane lo abbia sempre difeso pubblicamente – non riesce più ad avere la giusta continuità. Inoltre il suo ingaggio ammonta a circa 7 milioni di euro annui.

SUSO ISCO – Allo stesso modo, anche il numero 8 rossonero sta vivendo l’ennesima stagione di alti e bassi in rossonero. Non poche sono state infatti le critiche che gli sono arrivate dai tifosi rossoneri in queste prime gare di campionato.

Non è inoltre la prima volta che il giocatore viene accostato a un club di Liga: già negli scorsi mesi il suo nome era stato associato all’Atletico. Va ricordato che nel suo contratto è presente una clausola rescissoria da 38 milioni di euro.

Il portale “pianetamilan.it” riporta le parole di Suso di alcuni mesi fa: “Il Real Madrid? Chi non sarebbe felice di fare il salto verso una delle squadre più grandi del mondo. Quando le migliori squadre del mondo sono interessate a te ne sei orgoglioso, vuol dire che le cose stanno andando bene. Giocare a casa è sempre bello, ora sono in un paese la cui cultura è molto simile a quella spagnola e al momento sono molto felice lì“.