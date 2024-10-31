Dalla Spagna: Newcastle, Kolo Muani se a gennaio parte Isak

Raffaele Campo · Pubblicato il 31 Ottobre 2024

NEWCASTLE KOLO MUANI – Non sarebbe, secondo le ultime indiscrezioni emerse, da ecludere un clamoroso addio di Alexander Isak dal Newcastle nel corso del mese di gennaio. L’attaccante svedese avrebbe infatti molto mercato in Europa.

Se tale ipotesi dovesse concretizzarsi, i magpies si dirotterebbero su Randal Kolo Muani, 25 anni e alla seconda stagione al PSG, con cui non sta trovando spazio. Il club francese vorrebbe almeno 40 milioni di euro. A riportare la notizia è Fichajes.net.

NEWCASTLE KOLO MUANI – Da agosto ad oggi, l’ex Eintracht Francoforte ha collezionato 10 presenze e 10 gol tra campionato di Ligue 1 e Champions League.

