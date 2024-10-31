Dalla Spagna: Milan, il Barcellona è ancora interessato a Leao
MILAN BARCELLONA LEAO – Se ne era già parlato alcuni mesi fa, ma nelle scorse ore c’è stato un nuovo accostamento. Il Barcellona sarebbe sempre interessato a Rafael Leao, esterno d’attacco portoghese di 25 anni e al Milan dall’estate 2019.
Secondo quanto riferisce il giornale catalano Sport, i blaugrana starebbero monitorando con attenzione la difficile situazione che il giocatore lusitano sta vivendo in maglia rossonera. Il tutto per provare un possibile colpo in estate.
MILAN BARCELLONA LEAO – Come ormai noto, Leao non avrebbe legato con il nuovo tecnico Paulo Fonseca, tanto che in queste ultime gare ha trovato poco spazio.
