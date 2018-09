Dalla Spagna: la Lazio aveva offerto Caicedo al Siviglia, ma…

L’attaccante ecuadoregno piaceva al tecnico biancorosso Machin, ma il club andaluso avrebbe risposto con un secco no

Dalla Spagna arriva un retroscena di mercato per quanto riguarda la Lazio. Secondo “Radio Sevilla“, il club biancoceleste aveva offerto Felipe Caicedo, attaccante ecuadoregno che ha appena iniziato la sua seconda stagione nella squadra di Inzaghi, al Siviglia, con cui è stato in trattativa per Correa.

Il tecnico biancorosso Machin avrebbe anche mostrato il proprio gradimento verso il centravanti, impiegato lo scorso anno come vice di Ciro Immobile, ma a negare il compimento dell’operazione sarebbe stata la società andalusa.