Dalla Spagna: il Boca Juniors pensa a Sergio Ramos
BOCA JUNIORS SERGIO RAMOS – Il Boca Juniors, vale a dire uno dei principali club argentini, avrebbe un sogno di mercato.
Ovvero quello di ingaggiare il leggendario Sergio Ramos, 38 anni e attualmente svincolato dopo la passata stagione con la maglia del Siviglia, club dove aveva mosso i suoi primi passi.
BOCA JUNIORS SERGIO RAMOS – Stando a quanto riferisce Fichajes.net, gli Xeneizes starebbero cercando di convincere il difensore, che ha alle spalle una carriera piena di trofei, la maggior parte dei quali conquistati con la maglia del Real Madrid.
Sergio Ramos porterebbe alla squadra, che in rosa annovera anche Edinson Cavani, esperienza ma anche qualità.
