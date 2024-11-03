 Salta al contenuto

Dalla Spagna: il Betis Siviglia pensa al ritorno di Ceballos

Raffaele Campo
Dani Ceballos

BETIS SIVIGLIA CEBALLOS – Molto poco utilizzato da Carlo Ancelotti in questo avvio di stagione, con appena 78 minuti in Liga, Dani Ceballos potrebbe lasciare il Real Madrid, dove era tornato in pianta stabile nel 2021.

Uno dei club interessati al centrocampista di 28 anni sarebbe il Betis Siviglia, vale a dire la società dove Ceballos è cresciuto calcisticamente prima del grande salto.

BETIS SIVIGLIA CEBALLOS – Visto il grave infortunio di William Carvalho, i biancoverdi potrebbero fare un tentativo già per gennaio, anche se non sarebbe facile già per questa prossima sessione invernale. A dare la notizia è il giornale andaluso Estadio Deportivo.

 

