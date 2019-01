Dalla Spagna: anche la Lazio su Filipe Luis

Il tezino destro brasiliano non rinnoverà con l’Atletico Madrid. Su di lui anche il PSG. In favore dei biancocelesti, potrebbe inserirsi la regia di Mendes

Alla fine di questa stagione, uno degli addii certi in casa Atletico Madrid sarà quello di Filipe Luis, terzino destro di 34 anni nonché uno dei senatori della squadra di Diego Simeone.

Salvo colpi di scena, il giocatore brasiliano non rinnoverà il contratto con i “colchoneros”, in scandenza il prossimo 30 giugno. Il suo nome è già stato accostato a Juventus e soprattutto Paris Saint-Germain, specie lo scorso agosto, ma a sorpresa ad avere la meglio potrebbe essere la Lazio. A riferirlo è l’importante quotidiano spagnolo “AS“. Proprio come il club parigino, anche i biancocelesti avrebbero contattato di persona. Un aiuto alla Lazio potrebbe giungere dal potente procuratore Jorge Mendes, che avrebbe già avviato i dialoghi con il direttore sportivo Tare.

Resta Aggiornato, ti informeremo sulle ultime novità. Il Tuo Nome Il Tuo Indirizzo Email I have read and agree to the terms & conditions Questo box sparisce nel momento in cui lasci la tua e-mail

Leave this field empty if you're human: