Dalla Spagna: Ajax forte su Raul Moro, ex Lazio
AJAX RAUL MORO – Alla seconda stagione con la maglia del Real Valladolid, Raul Moro sta confermando le proprie ottime qualità. Che non stanno passando inosservate.
Secondo quanto riferisce Mundo Deportivo infatti, sul fantasista classe 2002, ex Lazio e Ternana, si starebbe muovendo con decisione l’Ajax di Francesco Farioli.
AJAX RAUL MORO – Da capire ci sarebbe ancora la formula, ma l’operazione sarebbe ormai molto bene avviata. I lancieri vorrebbero puntare proprio su di lui. In questa prima parte di Liga, il giocatore in questione ha messo a segno 3 gol e 1 assist.
