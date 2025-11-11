Dalla Germania: Stoccarda, piace Kalimuendo del Forest
STOCCARDA KALIMUENDO – Non sta andando, al momento, secondo le aspettative l’esperienza di Arnaud Kalimuendo al Nottingham Forest, con l’attaccante ex Rennes che sta trovando pochissimo spazio. Non sarebbe quindi da escludere l’addio a gennaio.
STOCCARDA KALIMUENDO – Secondo quanto riferisce in esclusiva Sky Sport DE, il centravanti starebbe finito nel mirino dello Stoccarda, che avrebbe già avviato i contatti con gli agenti di Kalimuendo.
Il Nottingham Forest crederebbe ancora nel giocatore, ma al contempo sarebbe pronto ad ascoltare eventuali offerte interessanti.
