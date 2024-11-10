Dalla Germania: Lipsia e Sesko, ok all’addio se arrivano 75 milioni

Raffaele Campo · Pubblicato il 10 Novembre 2024 · Aggiornato il 11 Novembre 2024

LIPSIA SESKO – Già da un paio di sessioni di mercato, uno dei giocatori più vociferati è Benjamin Sesko, bomber sloveno del Lipsia e nei mesi scorsi accostato anche al Milan.

Questa in corso potrebbe essere la sua ultima stagione nel club di Bundesliga, visti i riflettori dei top club. In questo inizio di stagione l’attaccante ha segnato 7 gol in 14 partite.

Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.

LIPSIA SESKO – Secondo quanto riferisce Sky Sport DE, nel contratto non ci sarebbe una clausola rescissoria. Ma le parti avrebbero trovato una intesa secondo la quale, se al Lipsia dovesse pervenire una offerta da 70-75 milioni di euro e il centravanti fosse intenzionato ad andare via, allora la società non farebbe resistenza a una proposta di tale importo.

Ti potrebbe interessare: