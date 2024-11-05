Dalla Germania: Bayern, anche il Nottingham Forest segue Tel

Raffaele Campo · Pubblicato il 5 Novembre 2024 · Aggiornato il 5 Novembre 2024

BAYERN NOTTINGHAM FOREST TEL – Non solo il Werder Brema. Sulle tracce di Mathys Tel, giovane attaccante francese, ci sarebbe anche il Nottingham Forest. Come noto, in occasione del mercato di gennaio il Bayern Monaco starebbe pensando di cedere in prestito il ragazzo classe 2005 al fine di consentirgli di acquisire esperienza e minutaggio.

Al momento, Tel non avrebbe intenzione di lasciare il club in quanto vorrebbe giocarsi le proprie carte con la squadra allenata da Kompany. Da agosto ad oggi ha collezionato 7 presenze per un totale di 224 minuti.

BAYERN NOTTINGHAM FOREST TEL – Tuttavia, se il calciatore francese dovesse cambiare idea nel corso di queste settimane, l’ipotesi Nottingham Forest potrebbe divenire concreta. Dal momento che la società di Premier League avrebbe già preso i primi contatti con il Bayern. A dare la notizia è Sky Sport DE.

