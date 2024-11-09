Dalla Germania: anche il Bayern sonda Gyokeres

Raffaele Campo · Pubblicato il 9 Novembre 2024 · Aggiornato il 9 Novembre 2024

BAYERN GYOKERES – Non solo le big inglesi. Anche il Bayern Monaco starebbe seguendo con attenzione Viktor Gyokeres, bomber dello Sporting Lisbona e protagonista assoluto di questa ultima giornata di Champions con i tre gol rifilati al Manchester City.

A dare la notizia è Sky Sport DE. Di concreto non ci sarebbe nulla, ma i bavaresi lo avrebbero comunque messo nei propri radar.

Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.

BAYERN GYOKERES – In ogni caso, il bomber svedese di 26 anni dovrebbe lasciare lo Sporting Lisbona non prima di questa estate.

Ti potrebbe interessare: