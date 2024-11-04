 Salta al contenuto

Dalla Germania: anche il Bayern è sulle tracce di Marmoush

BAYERN MARMOUSH – Fino a questo momento, il nome di Omar Marmoush, bomber di 25 anni in forza all’Eintracht Francoforte e autore di 10 gol in questo avvio di Bundesliga, è stato associato a club inglesi.

Tuttavia, sul centravanti egiziano ci sarebbe anche una big del medesimo campionato tedesco, vale a dire il Bayern Monaco.

BAYERN MARMOUSH – Secondo quanto riferisce la Bild, i bavaresi avrebbero individuato l’ex Wolfsburg come sostituto di Leroy Sané nel caso in cui quest’ultimo non dovesse rinnovare. L’Eintracht valuterebbe il cartellino di Marmoush per una cifra non inferiore a 60 milioni di euro.

 

