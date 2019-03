Dalla Francia: Real, pronti 280 milioni per Mbappé!

"Blancos" pronti a fare follie per la stella del PSG

Tanti sono i nomi accostati accostati al Real Madrid in queste settimane. La squadra è chiamata al riscatto e a ripartire dopo questa annata fallimentare. Secondo “France Football“, “blancos” sarebbe disposti a versare l’incredibile cifra di 280 milioni per Kylian Mbappé, 19 anni e stella del Paris Saint-Germain e della Francia.

Sempre stando a quanto riferisce il quotidiano francese, Zinedine Zidane avrebbe scelto proprio l’attaccante ex Monaco per ripartire. Mbappé è alla seconda stagione nel club di Al Khelaifi, che nell’estate 2017 lo aveva ingaggiato dai monegaschi per l’incredibile cifra di 180 milioni di euro. Il calciatore è inoltre campione del mondo con la Nazionale transalpina.