Dalla Francia: Monaco su Dalbert e Batshuayi

Il club del Principato sonda il terzino dell’Inter e l’attaccante del Valencia, ma di proprietà del Chelsea

Il Monaco, penultimo nella classifica di Ligue 1, è in cerca di rinforzi. Domenica la squadra di Thierry Henry ha perso contro il Lione con un pesante passivo di 3-0. E’ quindi necessario intervenire nel corso della finestra di calciomercato di gennaio.

Secondo il quotidiano “Nice-Matin“, la dirigenza monegasca sarebbe sulle tracce di Dalbert e di Michy Batshuayi. Il primo, terino sinistro brasiliano, è alla seconda stagione all’Inter, ma in nerazzurro ha sempre trovato pochissimo spazio, e così non sarebbe per nulla da escludere un suo addio a gennaio. Il giocatore conosce poi molto bene la Ligue 1 viste le positive stagioni trascorse al Nizza.

Batshuayi invece, di ruolo attaccante milita nel Valencia, che ad agosto lo ha ingaggiato in prestito dal Chelsea. La sua esperienza in Spagna, però, non procede molto bene: in 20 presenze ha infatti segnato solo 3 gol, numeri ben al di sotto delle aspettative inziali.

Il Monaco vorrebbe entrambi i giocatori in prestito, ma per Dalbert potrebbe esserci anche un’opzione di acquisto.