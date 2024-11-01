Dal Brasile: Fiorentina, piace Galoppo del Sao Paulo

Raffaele Campo · Pubblicato il 1 Novembre 2024

FIORENTINA GALOPPO – Per rinforzare la squadra, la Fiorentina guarda in Brasile. Secondo quanto riferisce il portale RTI Esporte, i viola starebbero seguendo con attenzione Giuliano Galoppo, centrocampista argentino ma con passaporto anche italiano in forza al Sao Paulo.

Sul giocatore classe 1999 ci sarebbero anche Boca Juniors, Racing de Avellaneda e River Plate.

FIORENTINA GALOPPO – Al momento quello dei toscani sarebbe solo un sondaggio, da vedere se la situazione dovesse divenire più concreta. Il suo agente è Gabriele Giuffrida, lo stesso di De Gea e Gudmundsson.

