NAPOLI MILINKOVIC SAVIC – Non è più un mistero che questa estate Sergej Milinkovic-Savic potrebbe dire addio alla Lazio, con cui è in scadenza di contratto nel 2024.

La mezzala serba è stata accostata a diversi club, su tutti la Juventus. Tuttavia, sul giocatore ci sarebbe anche un’altra società a sorpresa: il Napoli, che avrebbe mostrato un timido interesse. A riferirlo è il magazine LaLazioSiamoNoi.it.

NAPOLI MILINKOVIC SAVIC – Così spiega nel dettaglio il portale: “C’è un’altra big che avrebbe sondato il terreno con la Lazio per Milinkovic. Stiamo parlando dei campioni d’Italia del Napoli. Con il probabile addio di Zielinski in mediana, la squadra di Spalletti è alla ricerca di un rinforzo di qualità per la prossima stagione, quando dovrà difendere il titolo dall’assalto delle concorrenti. E quale miglior alleato del Sergente? Per il momento però va ravvisato un timido interesse per il numero 21. Nessuna proposta ufficiale, ma non è escluso se ne possa parlare meglio a campionato concluso“.

