Da Kostic a Gatti: la Juve apre alle uscite e punta forte su Senesi

Il futuro della Juventus passa anche dalle scelte meno scontate. Tra conferme attese e possibili addii, la dirigenza bianconera sta tracciando una linea chiara in vista dell’estate: sfoltire dove necessario, investire dove serve. Fra i giocatori indiziati a preparare le valigie, ci sono Filip Kostic e Federico Gatti, due situazioni diverse ma accomunate dal fatto che entrambi i tesserati, nel nuovo corso del progetto juventino, non sono più delle pedine centrali. Sullo sfondo, prende quota l’interesse per Marcos Senesi, profilo ritenuto ideale per rinforzare il reparto arretrato.

Gatti cedibile, Kostic saluta a zero: la strategia bianconera

Il caso dai contorni meglio definiti è quello dell’’esterno serbo, il quale ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, ma secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la Juventus non avrebbe in programma di proporre un rinnovo. La sensazione è che questi possano essere gli ultimi mesi in bianconero per l’ex Eintracht, saltuariamente rispolverato da Spalletti dopo mesi in cui era uscito completamente dalle rotazioni.

Differente, ma non meno significativo, il discorso relativo a Gatti. Il difensore ha rinnovato fino al 2030, ma non è considerato incedibile. Già nel mercato invernale il suo nome era stato sondato, con una telefonata di Allegri che avrebbe voluto portarlo al Milan, poi rimasta senza sviluppi concreti. In estate, però, la Juve ascolterà eventuali offerte: se dovesse arrivare una proposta ritenuta adeguata, il centrale potrebbe partire, con lo stesso ex Frosinone che potrebbe trovare più spazio con un’altra maglia.

Senesi nel mirino, possibile staffetta in difesa

In parallelo alle possibili uscite, la Vecchia Signora continua a lavorare sul fronte entrate, con particolare attenzione alla difesa. Il nome caldo è quello di Marcos Senesi, centrale argentino in scadenza con il Bournemouth. Il profilo piace per caratteristiche tecniche ed esperienza internazionale: mancino naturale, abile nell’impostazione e solido nei duelli, rappresenterebbe un’alternativa di livello per rinforzare il reparto senza esborsi importanti a livello di cartellino.

Sono previsti nuovi contatti diretti tra le parti, anche se la concorrenza non manca. Borussia Dortmund e Tottenham avrebbero manifestato interesse concreto, pronti a muoversi con offerte importanti sia per il giocatore sia per il suo entourage. La Juventus resta vigile e spera di poter sfruttare la situazione contrattuale favorevole per anticipare la concorrenza. L’eventuale arrivo di Senesi potrebbe legarsi proprio all’uscita di uno tra Gatti e altri elementi del reparto, in un’ottica di ricambio principalmente dal punto di vista tecnico e qualitativo. L’estate bianconera si annuncia quindi intensa, tra scelte e incastri da definire con attenzione.