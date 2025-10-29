Da Figo a Ronaldo: i campioni che hanno vestito Real e Barcellona

29 Ottobre 2025

Una rivalità storica tra Real Madrid e Barcellona

Sono 39 i giocatori che nella storia hanno avuto il coraggio – o l’audacia – di indossare sia la maglia del Real Madrid che quella del Barcellona. Pochi, se si pensa alla rivalità più intensa del calcio europeo. Molti di loro erano stranieri, lontani dalle radici di Madrid e Catalogna, ma capaci di attraversare la linea che separa due mondi.

Josep Samitier, il primo a lasciare il segno

Tra il 1919 e il 1934, Josep Samitier, detto “El Mago”, divenne il primo giocatore a segnare nel Clásico per entrambe le squadre. Simbolo del Barcellona, trovò però la sua consacrazione con il Real Madrid, andando a segno tre volte contro i catalani dopo il suo trasferimento.

Luis Enrique, il traditore diventato idolo al Camp Nou

Nel 1996 Luis Enrique passò dal Real Madrid al Barcellona, un trasferimento che fece discutere. Con i blancos aveva segnato nel 1995, ma fu con i blaugrana che visse i momenti migliori, realizzando reti decisive nel Clásico del 1999 e del 2001.

Ronaldo e Figo, due fuoriclasse divisi da una scelta

Ronaldo Nazário incantò prima il Barcellona nel 1996-97, poi il Real Madrid dal 2002, segnando in entrambe le fasi della sua carriera. Ma nessuno scatenò la tempesta di Luis Figo, passato nel 2000 dai blaugrana ai blancos: per sempre il simbolo del tradimento nel calcio moderno.

