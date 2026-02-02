Curiosità sulla Serie A: storia, aneddoti divertenti e record

La Serie A è uno scrigno pieno di perle preziose, record fatti di oro e aneddoti divertenti che valgono più dei diamanti, lo dimostra la sua storia, ma soprattutto gli oltre 4 miliardi di persone che seguono questo sport: la disciplina più amata al mondo.

Se il Totocalcio ha messo la prima pietra sulla storia delle scommesse sportive di calcio nel lontano 1946, con un’idea di Massimo Della Pergola, la Serie A è diventata sin dagli albori uno dei campionati più spettacolari al mondo, che si appresta a festeggiare i suoi primi 100 anni nella stagione 2029/2030. Ecco tutte le curiosità più interessanti per conoscere meglio questa dimensione ludica e atletica, ritenuta ormai quasi una forma d’arte.

Toro e Diavolo da record

Esistono record assoluti che resistono al tempo, come i 58 match giocati dal Diavolo senza mai perdere, dal maggio del 1991 al marzo del 1993. In mezzo, il Milan ha piazzato anche il record di 38 match senza sconfitte in trasferta, più lo scudetto del 1992 vinto da imbattuto.

Il Toro ha fatto di meglio, o meglio, il Grande Torino, perché non stiamo parlando di una squadra qualunque. I Granata hanno stabilito il record di 88 match consecutivi senza mai perdere in casa, restando imbattuti dal 1943 al 1949.

La prima stagione di Serie A

Prima del 1929/1930 il campionato veniva disputato in diversi gironi regionali, con la fase a eliminazione finale. L’abbiamo accennato prima, che la prima stagione a girone unico con il regolamento così come lo conosciamo oggi, compirà a breve 100 anni.

Il Genoa prima della Juve

Il Genoa è la squadra più longeva del campionato italiano, fu fondata nel 1893, vinse il primo campionato italiano disputato nel 1898, e fino al 1958 dominò l’albo d’oro con 9 titoli, davanti alla Juventus. Ancora oggi, il Vecchio Balordo è il quarto club più vincente di Serie A.

Vieri e Totti parlano di Gazza

Nelle ultime interviste online, Totti e Vieri hanno raccontato gli aneddoti divertenti di Gascoigne, come quando si è presentato nudo davanti a Zoff per sconvolgerlo e cercare di farlo ridere, o come quando si metteva a tagliare l’erba del campo da gioco.

Una volta ha ammonito un arbitro che aveva perso il cartellino, in un altro episodio annusò letteralmente l’ascella dell’arbitro che lo stava ammonendo.

Tra le sue bravate c’è il famoso rutto in un’intervista dove la Lazio era in silenzio stampa, ma anche il famoso scherzo della “melma” nei calzini di Gattuso quando entrambi giocavano con i Rangers.

I migliori goleador all time

Attualmente nelle statistiche delle quote serie a i migliori bomber all time sono Immobile, Dybala e Lautaro Martinez, ma sono ancora lontani dal record assoluto di 274 gol firmato da Silvio Piola, campione del mondo Azzurro nel 1938.

Al secondo posto di questa classifica c’è Francesco Totti, che in 25 anni di carriera ha segnato 250 gol in campionato, per un totale di 307 gol con la Roma. Il Capitano della Capitale detiene anche il record all time di 71 rigori segnati in. Serie A.