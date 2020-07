Cuccureddu: “Koulibaly uno dei centrali più forti d’Europa. Sarri? Ha capito che alla Juve bisogna gestire i campioni…”

In diretta a “Taca La Marca”, programma in onda su Radio Musica Television, è intervenuto Antonello Cuccureddu, ex difensore di Juventus e Fiorentina. Antonello Cuccureddu si è soffermato sulle vicende di Serie A e su tanti altri temi.

Ecco quanto emerso.

La vittoria della Juventus – “E’ il nono scudetto, la Juventus è così ed è forte, ha una società forte alle spalle; anche con il Coronavirus è riuscita a spuntarla, sono le altre che si devono mettere a posto, questi campionati sono una monotonia, è sempre la Juventus e gli altri sono dietro. Mi piacerebbe vedere i campionati di qualche anno fa, dove la Juventus vinceva di un punto o due; c’erano Milan, Inter, Roma, Torino e tante squadre che se la giocavano. Se parliamo di tattiche, di Sarri, della squadra che gioca male, a tal proposito diceva il nostro presidente, al quale voglio un gran bene e che mi ha portato alla Juventus, era una cosa importante: vincere.”

Lockdown – “Con questo lockdown purtroppo non abbiamo visto il calcio che siamo abituati a vedere, senza pubblico. Le squadre non si sono potute allenare visto che si era sempre in ritiro, si gioca con il caldo a 40 gradi ed ogni due giorni; così è difficile mantenere la stessa concentrazione. Chi parlava che le squadre più in forma atleticamente erano Lazio ed Atalanta poi piano piano abbiamo visto come sono finite; l’Inter poi si è avvicinata, grazie anche a loro se la Juventus insomma è riuscita a vincere, hanno aiutato i bianconeri nei momenti difficili e particolari.”

Champions il ritorno con il Lione – “Non è scontato, quando si gioca a certi livelli bisogna essere preparati. Ho un dubbio in assoluto sulla fase difensiva di questa squadra; che ha preso tanti gol, al di là del gioco, dove hai calciatori come Dybala e Ronaldo, che ti bruciano le partite, anche quello va bene. Sarri deve lavorare soprattutto sulla fase difensiva. In questa squadra dietro è mancato molto Chiellini, sarebbe stato diverso; bisogna trovare degli accorgimenti tattici, ci vuole un equilibrio soprattutto da parte dei centrocampisti, poi se hai campioni le partite si vincono. Sarri ha capito che bisogna gestire i giocatori, il suo gioco era con altri calciatori con caratteristiche differenti; nella Juventus li devi solo gestire, sono campioni e non li puoi cambiare.”

Ipotesi cessione Koulibaly – “Non lo so, le cifre oramai non fanno più paura. Se fossi in una società Koulibaly lo prenderei subito; lo ritengo uno dei centrali più forti d’Europa.”