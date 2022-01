CSKA MOSCA SU MURIQI – Con ogni probabilità, Vedat Muriqi dirà addio alla Lazio già nel corso di questa finestra di calciomercato invernale.

Dopo la prima scorsa stagione molto deludente, nemmeno sotto la guida di Maurizio Sarri l’attaccante kosovaro è riuscito a trovare rilancio. E le volte in cui è stato schierato non ha mai inciso.

Così la separazione sembrerebbe inevitabile. Sul giocatore ci sarebbe un club russo.

CSKA MOSCA SU MURIQI – Riferisce “Sky Sport“: “La squadra interessata a Vedat Muriqi è il CSKA Mosca. Tra la Lazio e il club russo ci sono contatti in corso: le parti sono a lavoro per trovare un accordo per il trasferimento dell’attaccante“.

