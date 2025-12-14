Crystal Palace su Kossounou: l’Atalanta valuta proposte congrue

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 14 Dicembre 2025 · Aggiornato il 14 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Il Palace prepara il dopo Guéhi

Il Crystal Palace si muove con anticipo sul mercato. In vista della probabile partenza di Marc Guéhi al termine della stagione, il club londinese ha avviato le valutazioni sui possibili sostituti. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c’è Odilon Kossounou, difensore centrale dell’Atalanta, reduce da un percorso di crescita costante tra Serie A e competizioni europee.

Perché Kossounou convince in Premier League

Secondo TEAMtalk, l’esperienza maturata da Kossounou in un contesto tatticamente esigente come quello bergamasco ha rafforzato il suo appeal internazionale. Fisicità, letture difensive e capacità di reggere ritmi alti lo rendono un profilo compatibile con le richieste della Premier League, soprattutto per una squadra che punta a continuità e solidità come il Crystal Palace.

La posizione dell’Atalanta

L’Atalanta non ha fretta di cedere. La società bergamasca, riconosciuta per la valorizzazione e la gestione strategica delle uscite, potrebbe sedersi al tavolo solo a fronte di una proposta ritenuta congrua. Kossounou è considerato un tassello importante nell’attuale progetto tecnico, e la sua partenza non è una priorità immediata.

Scenario di mercato

Molto dipenderà dal futuro di Guéhi, seguito da diversi top club inglesi e internazionali. Se l’addio del difensore inglese dovesse concretizzarsi, il Crystal Palace potrebbe accelerare. In quel caso, il nome di Odilon Kossounou salirebbe rapidamente nelle gerarchie, aprendo a una possibile trattativa tra le compagini di Premier League e Serie A.