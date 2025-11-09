Crollo Napoli a Bologna: Conte parla di energia mancata
Foto © Stefano D’Offizi
Bologna travolgente, Napoli irriconoscibile
Il Bologna di Vincenzo Italiano firma l’impresa al Dall’Ara e batte il Napoli di Antonio Conte per 2-0. I rossoblù, più freschi e determinati, dominano il match grazie ai gol di Dallinga e Lucumì, superando la Juventus in classifica e portandosi a un solo punto proprio dai partenopei. Una vittoria netta che conferma la crescita costante della squadra emiliana, imbattuta da metà settembre e capace di gestire al meglio anche il doppio impegno tra Serie A ed Europa League.
Conte amaro: “Manca energia, dobbiamo riflettere”
Nel post-partita, Antonio Conte non nasconde la delusione: “Dispiace constatare che loro avevano più energia e più voglia. Ci deve far riflettere”. Il tecnico ammette la crisi di identità del Napoli, reduce dalla quinta sconfitta stagionale: “Quest’anno stiamo continuando a lavorare, ma dobbiamo capire con che entusiasmo e con che spirito”. La squadra campione d’Italia appare spenta, priva di intensità e con poche idee, nonostante un lungo possesso palla sterile e appena quattro tiri totali.
Cronaca di Bologna-Napoli
Dopo l’infortunio di Skorupski, il giovane Pessina debutta senza difficoltà. Il match si sblocca al 50’, quando Cambiaghi serve Dallinga per l’1-0. Al 66’ arriva il raddoppio con Lucumì, bravo a svettare su cross di Holm. Il Bologna controlla fino al termine, mentre il Napoli si innervosisce e chiude in confusione. Per Conte, la sosta arriva al momento giusto per tentare di invertire una rotta preoccupante.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo