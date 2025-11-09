Crollo Napoli a Bologna: Conte parla di energia mancata

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 9 Novembre 2025 · Aggiornato il 9 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Bologna travolgente, Napoli irriconoscibile

Il Bologna di Vincenzo Italiano firma l’impresa al Dall’Ara e batte il Napoli di Antonio Conte per 2-0. I rossoblù, più freschi e determinati, dominano il match grazie ai gol di Dallinga e Lucumì, superando la Juventus in classifica e portandosi a un solo punto proprio dai partenopei. Una vittoria netta che conferma la crescita costante della squadra emiliana, imbattuta da metà settembre e capace di gestire al meglio anche il doppio impegno tra Serie A ed Europa League.

Conte amaro: “Manca energia, dobbiamo riflettere”

Nel post-partita, Antonio Conte non nasconde la delusione: “Dispiace constatare che loro avevano più energia e più voglia. Ci deve far riflettere”. Il tecnico ammette la crisi di identità del Napoli, reduce dalla quinta sconfitta stagionale: “Quest’anno stiamo continuando a lavorare, ma dobbiamo capire con che entusiasmo e con che spirito”. La squadra campione d’Italia appare spenta, priva di intensità e con poche idee, nonostante un lungo possesso palla sterile e appena quattro tiri totali.

Cronaca di Bologna-Napoli

Dopo l’infortunio di Skorupski, il giovane Pessina debutta senza difficoltà. Il match si sblocca al 50’, quando Cambiaghi serve Dallinga per l’1-0. Al 66’ arriva il raddoppio con Lucumì, bravo a svettare su cross di Holm. Il Bologna controlla fino al termine, mentre il Napoli si innervosisce e chiude in confusione. Per Conte, la sosta arriva al momento giusto per tentare di invertire una rotta preoccupante.

