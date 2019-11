Cristiano Ronaldo sostituito, Cassano: “Ha rischiato la squalifica! Vi spiego perchè”

Cassano ha commentato l'episodio accaduto durante Juventus-Milan quando Cristiano Ronaldo ha lasciato lo stadio tre minuto prima della fine

La Juventus continua la sua striscia positiva di vittorie dopo aver battuto “di misura” il Milan di Stefano Pioli nel big match andato in scena nella serata di ieri all’Allianz Stadium. La partita finisce 1-0 per i bianconeri che riescono a portare a casa i tre punti grazie ad un bel gol di Paulo Dybala, subentrato al posto di un deludente e deluso Cristiano Ronaldo.

Per la seconda partita consecutiva, il portoghese è stato sostituito, qualcosa che praticamente non succedeva da troppo tempo. Dopo aver lasciato il match di Champions League a Mosca all’81’, Sarri ha nuovamente sostituito CR7 al 55′ per lasciar posto all’argentino, poi autore del gol della vittoria. Dopo aver tirato dritto negli spogliatoi, il fuoriclasse portoghese ha lasciato subito lo stadio, circa 3 minuti prima della fine della partita vinta contro il Milan.

Ed è proprio questo che fa discutere: la decisione di Ronaldo di abbandonare l’Allianz Stadium ancor prima che la partita tra Juventus e Milan finisse.

Antonio Cassano sulla fuga di Cristiano Ronaldo prima della fine della partita

Antonio Cassano, ospite della trasmissione Tiki Taka, è tornato sull’episodio accorso durante il big match della dodicesima giornata. L’ex attaccante della Roma ha spiegato:

“Cristiano Ronaldo è andato via tre minuti prima della partita? Non puoi farlo, perché a fine gara c’è l’antidoping. Occhio. Se è così come si dice diventa una cosa complicata. A me era successo 12 anni fa in Roma-Lazio: Capello mi ha sostituito, io ho sbroccato e me ne sono andato a casa. Sono dovuto tornare indietro perché se quel giorno venivo sorteggiato all’antidoping prendevo due anni di squalifica“.

Nel corso della trasmissione, anche Wanda Nara ha provato a dire la sua (“E se Ronaldo e Sarri fossero stati d’accordo sulla sostituzione?”) ma è stata subito stroncata da Pardo: “Non mi sembra questo il caso…”.