Cristiano Ronaldo non molla: “Il ritiro può aspettare”
Cristiano Ronaldo, il ritiro può attendere
A 40 anni compiuti lo scorso febbraio, Cristiano Ronaldo continua a sorprendere il mondo del calcio. L’attaccante portoghese, attualmente a quota 945 gol in carriera, ha ribadito di non avere alcuna intenzione di ritirarsi, fissando come traguardo personale la cifra storica dei 1000 gol. Un obiettivo che, conoscendo la sua tenacia, non appare affatto irraggiungibile.
Il messaggio durante il Prestige Award
In occasione del gala in patria, dove ha ricevuto il Prestige Award, Ronaldo ha rilasciato dichiarazioni che hanno entusiasmato i tifosi. “So che sarete stanchi di vedermi ancora qui a queste cerimonie, ma sono orgoglioso e felice. Penso di avere ancora molto da offrire alla nazionale e al calcio”, ha detto con il suo consueto carisma.
Portogallo e futuro
Convocato nuovamente con la nazionale portoghese per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, Ronaldo ha sottolineato che l’obiettivo resta la qualificazione, senza però fare proclami a lungo termine. “So che non mi restano molti anni per giocare, ma voglio sfruttare al meglio il tempo che ho. Vivo giorno per giorno e mi godo ogni allenamento”.
La sua determinazione resta immutata: Cristiano Ronaldo continua a incarnare l’idea stessa di longevità e ambizione, dimostrando che la sua storia nel calcio non è ancora finita.
